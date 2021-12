Un concertone di Capodanno in grande stile. Pandemia permettendo. Questa la volontà di Gualtieri che vorrebbe, anche con l’ipotesi dei posti a sedere, far “splendere” il Circo Massimo la notte del 31 dicembre. Lo fa sapere Il Messaggero, sottolineando come la volontà sia quella di cambiare stile rispetto alla sindaca Raggi: meno sobrietà, più superstar. E insieme all’assessore ai Grandi eventi e al Turismo del Comune, Alessandro Onorato, la scelta era sembrata scontata: Maneskin. Quale miglior scelta se non la band romana che sta spopolando nel mondo? E infatti, la band capitanata da Damiano David aveva già preso un impegno, non in un posto qualsiasi: esibizione New York. Addio Circo Massimo. Sempre che la location, vista la questione capienze, venga confermata. Insomma, una notte di San Silvestro tutta da decidere. Per Roma, ma non solo.