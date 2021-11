A Freemantle, una città portuale che si trova vicino a Perth, in Australia, c’è una ‘grossa novità’. O almeno, una legge nuova di pacca votata dal consiglio: “I gatti non potranno vagare liberamente ma solo al guinzaglio“. Il consigliere Adin Lang ha parlato di “gatti vaganti” e della volontà di non vederli più bighellonare. La motivazione che ha spinto il consiglio ad approvare la legge sarebbe che i piccoli felini stanno diventando predatori: “La nostra legge si pone due obiettivi, quello di salvaguardare i nostri animali selvatici ma anche gli stessi felini dal pericolo di rimanere vittime di incidenti stradali”, le parole di Lang al Western Australia Today. Ricapitolando, i gatti dovranno indossare guinzaglio e pettorina. Non solo, dovranno anche stare lontani da aree in cui potrebbero attaccare la fauna del luogo.