“L’emergere della variante Omicron è un altro promemoria del fatto che, sebbene molti di noi possano pensare di aver finito con Covid-19, non è finita con noi. Questa variante altamente mutata sottolinea quanto sia pericolosa e precaria la nostra situazione”. Così il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una sessione speciale dell’Assemblea. “Ora è il nostro momento per superare questa pandemia, per superare gli impulsi dell’isolazionismo, per superare la rivalità, il sospetto e la sfiducia, per superare la miopia dei cicli elettorali e dei media, per costruire sull’eredità di cui tutti abbiamo beneficiato”.