Johann Biacsics, uno dei più noti No vax in Austria, è morto per una grave infezione da coronavirus. Come riporta la stampa tedesca, era stato portato in ospedale a Vienna all’inizio di novembre: le sue condizioni erano critiche e non riusciva a respirare. L’uomo ha però rifiutato di ricevere i trattamenti e non si è reso disponibile al ricovero. Una volta rientrato a casa, il 65 aveva poi provato a curarsi con il biossido di cloro, una sostanza propagandata come una presunta cura miracolosa contro il Covid 19 e citata anche da Donald Trump.

Voleva essere assistito da un suo medico di fiducia, che, a quanto sembra, non ha fatto in tempo a intervenire. Poco dopo il peggioramento delle sue condizioni sia la sua famiglia che il personale di un’ambulanza hanno cercato di rianimarlo, ma per il 65enne non c’è stato nulla da fare. Da fine ottobre, scrive la famiglia sul sito stesso di Biacsic, l’uomo era stato sempre peggio: diarrea, febbre e tosse. La sua famiglia continua a credere che l’uomo non sia morto di Coronavirus, nonostante sia stato sottoposto a numerosi test risultati tutti positivi.