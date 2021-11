“Siamo di fronte a una variante, chiamata Omicron, che ha molte mutazioni. Può essere che sia più contagiosa,ma dal punto di vista clinico non è più aggressiva, perché abbiamo casi lievi, in Sudafrica. Potrebbe darsi che le due dosi vengano bucate, ma è altamente improbabile che ciò accada con tre dosi“. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, l’infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti. “Attenzione a creare allarmismo. All’inizio aveva l’effetto positivo di spingere le persone a stare a casa e a non creare assembramenti. Oggi ha l’effetto negativo di creare sfiducia nei confronti dei vaccini”.

Video La7