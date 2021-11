Sono 12.932 i positivi ai test del Covid-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 12.877. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 512.592, per un tasso di positività che risale al 2,5% dal 2,1% di ieri. Le nuove vittime sono 47, dato in calo rispetto alle 90 di ieri. Il totale dei casi registrati dall’esordio della pandemia in Italia supera i cinque milioni: sono 5.007.818. Cresce di 14 unità anche il numero dei letti occupati nelle terapie intensive del Paese: i pazienti in rianimazione sono 638, con 39 nuovi ingressi e 25 uscite. Nei reparti ordinari invece ci sono 4.964 ricoverati Covid, 38 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi crescono per il 36° giorno di fila e arrivano a 186.443 (+7.497). Quasi trentamila sono concentrati in Lombardia, la regione che ne conta di più (29.660), tallonata dal Veneto (28.896). Seguono l’Emilia-Romagna (19.470), il Lazio (18.830), la Campania (16.799) e la Sicilia (11.847), mentre in tutte le altre regioni sono meno di diecimila.