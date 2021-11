Di conseguenza cresce anche il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid italiani. Sono infatti 573 i pazienti che si trovano ad oggi in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite e con 49 entrate giornaliere registrate. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 4.629, cioè 32 in più rispetto a ieri