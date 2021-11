“Abbiamo vissuto una tragedia orribile e insensata. Una parata è una celebrazione per la nostra comunità e oggi la comunità ha affrontato l’orrore e la tragedia “. Queste le parole del sindaco di Waukesha, Shawn Reilly, dove nel pomeriggio del 21 novembre (notte in Italia), un suv è piombato in mezzo a un corteo natalizio uccidendo almeno cinque persone e ferendone più di 40. “Il veicolo ha colpito più di venti persone – il capo della polizia Daniel Thompson – Alcuni erano bambini”