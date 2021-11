Un uomo alla guida di un suv è piombato in mezzo a un corteo natalizio allestito a Waukesha, nel Wisconsin, a trenta chilometri da Milwaukee: almeno cinque persone sono morte e più di 40 rimaste ferite. Quindici sono bambini, lo dice l’ospedale pediatrico di Milwaukee, il Children’s Wisconsin, affermando che non ci sono vittime tra i minori. La città si trova a trenta chilometri da Milwaukee. La polizia ha fatto sapere che i numeri potrebbero cambiare dato che molte persone sono state trasportate negli ospedali. Una persona è in stato di fermo ma non sono stati forniti dettagli sul possibile movente. Lo riporta il Milwaukee Journal Sentinel, citando il tweet di un reporter sul posto, secondo cui c’è una forte presenza di polizia. È successo nel pomeriggio del 21 novembre (notte in Italia). Sui social rimbalzano anche notizie di possibili spari. La persona ritenuta colpevole è in custodia. Lo ha riferito il capo della polizia locale, Dan Thompson. Ha aggiunto che gli spari uditi da alcuni testimoni sono stati sparati da un agente contro il veicolo. Il fatto è avvenuto al termine di una turbolenta settimana nel Wisconsin, dove un giovane americano, Kyle Rittenhouse, è stato assolto questa settimana dall’accusa di aver sparato a due uomini l’anno scorso durante delle proteste antiviolenza sfociate in disordini. Il fatto era avvenuto a Kenosha, 90 chilometri da Waukesha, nell’agosto del 2020.

La notizia è stata confermata anche da altri media Usa, tra cui Chanell 58 (affiliato alla Cbs), citando diversi testimoni. Numerose famiglie con bambini sono fuggiti terrorizzati verso le loro auto dopo che una vettura ha investito la parata festiva. Diverse persone sono ferite a terra. Waukesha si trova ad una trentina di km a ovest di Milwaukee. Su alcuni account, ripresi anche dalla Fox, si vede un suv rosso (un Ford Escape, secondo alcuni) arrivare a grande velocità da dietro la parata. In altre immagini si vede lo stesso mezzo fuggire dopo aver infranto alcune barriere. L’episodio si è verificato intorno alle 17 locali durante una parata che dà inizio alle festività natalizie e che è uno dei più grandi eventi della città, che quest’anno celebra i suoi 125 anni. Il suv che ha investito il corte, secondo alcuni testimoni, ha accelerato proprio dietro una banda scolastica. Poi ci sono state scene di panico, con gente che urlava e scappava. “Stavamo tornando indietro dopo aver finito di marciare nella parata quando abbiamo visto un suv che sfrecciava con l’acceleratore a tavoletta a tutta velocità lungo la via del corteo. Poi abbiamo sentito un forte boato e assordanti urla e pianti delle persone che erano state colpite dal veicolo”: lo ha raccontato ai media Angelito Tenorio, uno dei testimoni dell’episodio. “Poi abbiamo visto gente scappare o cessare di piangere, e c’erano persone ferite a terra”, ha aggiunto.

Molte persone sono state travolte suscitando scene di panico, tra urla, pianti e fuggifuggi verso case e negozi per mettersi al sicuro. Numerose le famiglie con bambini. La zona è stata evacuata e isolata per alcune ma ora l’allarme è cessato. Il timore è quello di un ennesimo attentato ma al momento non ci sono elementi per confermarlo. Non sono escluse altre ipotesi. “Mentre stavamo tornando dalla parata abbiamo visto un suv che sfrecciava a tutta velocità lungo il percorso del corteo. Poi abbiamo sentito un forte boato e assordanti urla e pianti delle persone che erano state colpite dal veicolo”, ha raccontato ai media il consigliere comunale Angelito Tenorio, uno dei testimoni dell’episodio. “Poi abbiamo visto gente scappare o cessare di piangere, c’erano molte persone ferite a terra”, ha aggiunto. “Un incidente tragico”, ha commentato il capo della polizia locale, Dan Thompson. Il sindaco Shawn Reilly intanto ha espresso la sua solidarietà ai feriti e alle loro famiglie. Le scuole di Waukesha resteranno chiuse il 22 novembre dopo che oltre 20 persone, tra cui 12 bambini, sono stati travolti da un suv durante una parata pre-natalizia. Lo hanno annunciato le autorità.

Il giovane Kyle Rittenhouse, assolto dalle accuse derivanti dall’uccisione di due uomini e dal ferimento di un altro durante i disordini che hanno seguito l’uccisione di un uomo di colore da parte di un ufficiale di polizia bianco, afferma in una nuova intervista che “non è una persona razzista” e sostiene il movimento Black Lives Matter. “Questo caso non ha nulla a che fare con la razza. Non ha mai avuto niente a che fare con la razza. Aveva a che fare con il diritto all’autodifesa”, ha dichiarato il diciottenne al conduttore di Fox News Tucker Carlson in un’intervista che andrà in onda lunedì sera. Rittenhouse aveva 17 anni l’anno scorso quando ha viaggiato per 20 miglia da casa sua ad Antioch, nell’Illinois, a Kenosha, nel Wisconsin, già segnata dalle proteste sulla scia della sparatoria del 23 agosto a Jacob Blake, l’afroamericano ferito gravemente dalla polizia e rimasto paralizzato.

