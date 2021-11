Un suv di colore rosso è piombato in mezzo alla parata di Natale a Waukesha, in Wisconsin causando la morte di 5 persone e il ferimento di almeno altri 40 cittadini. Tra le persone coinvolte anche numerosi bambini che stavano partecipando al momento di festa. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio, attorno alle 16,30, in circostanze ancora da chiarire. Nelle immagini il momento esatto in cui l’auto travolge la folla. La polizia, ha fatto sapere il capo Dan Thompson, ha sparato al veicolo nel tentativo di fermarlo.