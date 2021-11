Una squadra che resterà per sempre nella storia della pallavolo: l’Imoco Prosecco Doc Conegliano domenica ha battuto per 3 set a 0 la Delta Trentino e ottenuto la 74esima vittoria consecutiva. Un nuovo record mondiale: mai nessuna squadra maschile o femminile era arrivato a tanto, visto che le ragazze del VakifBank Istanbul si erano fermate a quota 73. Le campionesse d’Italia non perdono una partita da quasi due anni, ovvero dal dicembre 2019.

Nel 2020/21 Paola Egonu e compagne, guidate da coach Santarelli, hanno vinto tutto: scudetto, coppa Italia, Supercoppa e Champions League. In questa stagione hanno già riconquistato la Supercoppa e dopo la vittoria contro Trentino guidano la classifica di Serie A-1 con 24 punti, davanti all’Igor Gorgonzola Novara a quota 20. Questa settimana l’esordio stagionale in Champions League, per continuare a vincere e stupire il mondo (della pallavolo e non solo).