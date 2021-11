Come ogni sabato sera, torna oggi 20 novembre Ballando con le Stelle. Ospiti in veste di “ballerini per una notte” ci saranno Lillo e Paolo Calabresi, al posto di Ciro e Jessica Immobile (il calciatore ha dovuto rinunciare per via di un infortunio). Ma a far parlare, a distanza di una settimana, è ancora il duro scontro avvenuto tra Selvaggia Lucarelli e Morgan.

Durante la trasmissione La vita in diretta, nella puntata di ieri 19 novembre, il conduttore Alberto Matano si è collegato in diretta con il teatro dove concorrenti e ballerini stavano provando. Milly Carlucci ha commentato così la puntata di stasera: “Scusatemi stiamo provando, Alberto ci hai colti veramente di sorpresa. Io spero in una tregua tra Selvaggia e Morgan, credo che se lo stiano augurando tutti quanti. Qui ci sono tanti personaggi famosi che non sperano in un quarto d’ora di celebrità ma si mettono in gioco”. Infine ha concluso: “È tutto divertente, basta tenere i toni giusti”.