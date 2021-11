Cosa accade nel backstage di Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani? Se lo saranno domandato i fan del programma condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale 5. A rivelarlo ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice del noto dating show. “Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”, ha spiegato al settimanale Nuovo.

Dunque sfottò, discussioni e liti sono tutte vere? Pare proprio di sì. Ma da dove nasce questa antipatia? L’opinionista del programma sostiene che la Dama 71enne sia in continua ricerca del principe azzurro e che si lasci trasportare con troppa facilità ad emozioni e sentimenti che poi, il più delle volte, si rivelano effimeri. Dal canto suo, Gemma non apprezza i termini e i modi con i quali Tina la descrive al grande pubblico. Non solo, secondo qualcuno Cipollari sarebbe invidiosa della forma fisica della Dama torinese.

Sarà davvero così? Una cosa è certa: il siparietto funziona alla grande. Il programma continua infatti a macinare ottimi ascolti. L’edizione 2020/2021 ha registrato in media 2.912.000 telespettatori, pari al 22,21% di share. Infine le puntate più amate e che hanno maggior riscontro anche sui social sono proprio quelle del Trono Over, sebbene ormai non esista più una reale distinzione con il Trono Classico (quello dei giovani, per intenderci).