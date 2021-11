Sulle crociere Disney i bimbi sopra i 5 anni potranno salire solo se vaccinati. Cbsnews segnala che dal 13 gennaio 2022 tutti i viaggi delle quattro Disney Cruise Line chiederanno prova di avvenuta vaccinazione per tutti i bambini e gli adolescenti che vorranno salire a bordo. Per i bimbi sotto i cinque anni, invece, basterà il risultato di un test negativo. Negli Stati Uniti la FDA fin dalla fine di ottobre 2021 si è espressa a favore di una piccola dose di vaccino anti-Covid Pfizer per i 28 milioni di under 11 statunitensi. Fino al 13 gennaio prossimo, comunque, per salire su tutte le crociere Disney che partiranno dagli Stati Uniti – ce ne sono diverse con porto di partenza europei, tra cui anche Civitavecchia – basterà un tampone negativo effettuato entro 24 ore prima della partenza.