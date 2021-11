Passi per i peones, passi per un leader di partito come Matteo Salvini, ma una ministra che vota contro il governo di cui fa parte è una circostanza singolare quando non anomala. In tempi “normali”, quando ancora il codice istituzionale aveva un senso, questo avrebbe provocato già qualche effetto. Ma col governo dei Migliori, con l’esecutivo sostenuto dalla mega-maggioranza di unità nazionale, succede anche questo. La protagonista è la ministra per le Disabilità Erika Stefani, che da senatrice – durante l’esame del cosiddetto “decreto Capienze” – ha deciso di votare a favore di un emendamento di Italia Viva su cui l’esecutivo aveva espresso parere contrario. Su questa proposta di modifica si è saldato l’asse Italia Viva-centrodestra, qui compreso anche il gruppo di Fratelli d’Italia. Un testo simile era stato proposto anche dal Pd ma era stato ritirato proprio per andare incontro al governo. Una situazione che fa dire ora al ministro per l’Agricoltura Stefano Patuanelli (M5s): “Mi sembra evidente che Renzi voglia provocare la seconda crisi di governo dell’anno”. “Ormai – aggiunge – Italia Viva è uscita dal campo riformista per entrare in quello del centro destra”.

In un contesto di questo tipo diventa importante anche il merito della questione. Uno dei due emendamenti su cui il governo è andato sotto – e che è stato votato dalla ministra Stefani e da Salvini – proponeva di estendere la capienza dei bus turistici al cento per cento. Il Pd aveva presentato una proposta di modifica identica, ma dal governo avevano detto che era una modifica improbabile in un momento in cui si sta rialzando la curva dei contagi e per questo i democratici avevano ritirato tutto. Non Italia Viva, la iperdraghiana Italia Viva, anzi la “draghetta” Italia Viva, per usare una parola coniata da Ettore Rosato. Il partito renziano ha lasciato in votazione il suo emendamento contro il parere del relatore e soprattutto del governo. E subito dopo, coerentemente per certi versi, se lo è votato, approvandolo insieme all’intero centrodestra. E Renzi cosa ne pensa? Non è dato saperlo perché nonostante sia in tour televisivo forsennato a Palazzo Madama non ha partecipato a nessuna delle 20 votazioni previste.