Nuovi segnali di cedimento nella maggioranza in Senato. Le tensioni questa volta sono state sul decreto Capienze: il governo ha dato parere negativo su due emendamenti, ma non tutti i partiti che sostengono l’esecutivo si sono allineati. E per l’ennesima occasione, Italia viva e il centrodestra si sono trovati a votare con Fratelli d’Italia. Un comportamento che ormai, dopo tutti i corteggiamenti di questi giorni, non sorprende, ma che comincia a porre problemi seri per quanto riguarda la tenuta dell’esecutivo sulla lunga distanza. Il primo emendamento in questione riguardava l’accesso ai bus turistici con Green pass ed era stato presentato da Forza Italia, Lega e Pd (che poi lo ha ritirato); il secondo invece era di Italia viva a proposito dell’età del personale sanitario impiegato per l’emergenza Covid. In entrambi i casi il governo ha rivisto la sua posizione e chiesto alla maggioranza di votare contro, ma solo il Pd ha accettato la nuova linea e l’esecutivo è andato sotto per due volte.

I primi a protestare sono stati i senatori del Movimento 5 stelle, con il senatore Gianluca Castaldi e la capogruppo Maria Domenica Castellone, che hanno chiesto la sospensione dell’Aula. Richiesta però è stata respinta. A presiedere l’Assemblea il vicepresidente Roberto Calderoli, che a Castaldi ha ricordato che in base all’articolo 68 della Costituzione “i senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Anche dal fronte dem non sono mancate le proteste: “È arrivato il momento che centrodestra e IV chiariscano se hanno ancora fiducia nel governo Draghi”, ha dichiarato la presidente dei senatori Pd Simona Malpezzi. “Altrimenti non si spiega perché in aula al Senato abbiano votato alcuni emendamenti con FdI nonostante il parere contrario dell’esecutivo. Sono convinta che serva davvero un metodo di lavoro condiviso in vista dell’iter parlamentare della legge di bilancio. Il Pd è al governo con serietà e responsabilità. Mi domando se anche Lega, FI e IV si stiamo comportando nello stesso modo”.

Il pentastellato Gianluca Castaldi ha preso la parola in Aula specificando: “Qui nessuno è contrario ai bus turistici ma c’è una responsabilità di forze di “governo che devono seguire una linea. I bus turistici devono sapere che Pd, M5s, LeU hanno la stessa volontà di aiutarli, ma non mettono in difficoltà il governo Draghi. Chiedo al ministro per i rapporti con il parlamento che venga subito avvisato il presidente di certi comportamenti di forze di maggioranza”. Subito la reazione dell’Aula con applausi, fischi e toni alzati. Calderoli ricorda che le valutazioni politiche sui voti dei parlamentari non possono essere fatte in Aula. Con un intervento di Luca De Carlo, Fratelli d’Italia sottolinea che “dove il governo, come in questo caso, non pone la fiducia vengono fuori le crepe della maggioranza“. Luca Ciriani (FdI) lamenta “brusio insopportabile in Aula e troppa confusione”.