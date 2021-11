I frigoriferi si muovono, gli snack si rovesciano e rimanere in piedi è difficile. Sono leregistrate all’interno del traghetto, della compagnia Moby, che lunedì pomeriggio a causa di un’avaria è rimasto bloccato in mezzo al mare tra la Sardegna e la Corsica. La nave era partita da Santa Teresa di Gallura ed era diretta a Bonifacio e si è fermata, come ha fatto sapere la compagnia in una nota, a causa del contatto ““, all’altezza delle Bocche di Bonifacio. All’interno dell’imbarcazione, come si vede dalle immagini, diversi passeggeri.

Come si legge nella nota, i residui di reti da pesca “hanno bloccato il passo dell’elica della nave e, appena il comandante si è reso conto della situazione, ha immediatamente riportato la nave in porto con una manovra perfetta, assicurando la totale sicurezza ai passeggeri a bordo”. Tutti i passeggeri sono poi stati ospitati “dalla compagnia armatrice”, e riportati poi verso la Corsica con la prima corsa del martedì mattina, “dopo che i sommozzatori e i tecnici del Rina intervenuti hanno verificato l’accaduto e provveduto a liberare la nave dai cavi incagliati, dando il via libera immediato alla ripresa della navigazione”.