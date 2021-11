Si cominciano a far sentire i giorni di convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello Vip6. Protagoniste dell’ennesima lite, ieri 16 novembre, sono state Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata rimproverata da Katia per non aver lavato i piatti: “Tu prima mi hai detto ‘fumo una sigaretta e rientro'”, ha esordito Ricciarelli accusando la giovane di essere una sfaticata. “Ti chiedo scusa perché mi son dimenticata ma di norma non devo farlo io oggi, questa volta toccava a Manu (Manuel Bortuzzo, ndr) e a Jessica (la Princess, ndr)”.

“Ma si può aiutare anche quando non è il tuo turno”, ha replicato immediatamente la soprano. Allora Sophie: “Oggi ho avuto un problema e mi sono messa a parlare (con Alex Belli nella sauna, ndr), vi chiedo scusa. Capita a tutti, io lavo sempre i piatti. Oggi devo parlare di una cosa più importante dei piatti, se è un problema stasera lavo io e cucino io”. “Fai come vuoi, sei maggiorenne”, ha concluso indispettita Ricciarelli.