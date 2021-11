Le confessioni hot di Andrea Casalino. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi, rivelando alcuni particolari intimi inediti della sua vita privata pre- reality. L’assist per la confidenza è arrivato con una domanda sulla sua esperienza con Miriana Trevisan nella Casa di Cinecittà: “L’altra sera se l’è tirata, ma non si ricorda che mi invitava a letto con lei ogni sera?”, ha detto Casalino aggiungendo che se potesse tornare indietro accetterebbe le avances della showgirl “per strategia”. Quindi, sempre parlando delle ragazze conosciute al Gf Vip 2021, ha spiegato di aver detto basta alle donne che definisce “super trucco, super capello, super extension e super selfie”.

È stato a questo punto che ha rivelato il suo segreto: “Sono arrivato a essere compulsivo con il sesso. È successo quando lavoravo nelle palestre io ero un personal trainer e quello era un luogo di perdizione, avevo tipo 24 anni. E lì è iniziata questa catena, si è innescato questo meccanismo, direi quotidiano, nel mio spogliatoio. Ma oggi mi chiedo se fossi io. Vabbè, arrivava la tipa e diceva: ‘Ma le scarpe per mio figlio sono arrivate?’. Era un codice. E io: ‘Andiamo nello spogliatoio e le faccio vedere’. Dopo dieci minuti usciva lei, poi io e continuavo le lezioni. Mah, capitava tre o quattro al giorno, tutti i giorni, parliamo di una quindicina di donne che si alternavano in palestra. E poi incontro pure Simona, una bad, bad, bad, girl. Sposata, ovviamente. Una macchina da guerra. Due messaggini e nasce questa cosa che dura tre anni”.

Adesso questo capitolo della sua vita è definitivamente chiuso: Andrea Casalino ha spiegato di aver intrapreso un percorso con uno specialista per guarire dalla sua dipendenza dal sesso e di essere finalmente pronto a voltare pagina, magari con il vero amore. “Qualche marito avrebbe potuto farmela pagare, io, del resto, non avevo il controllo, non riuscivo a dire no, stavo con tutte”, ha concluso.