C’è una grossa novità in arrivo su Whatsapp che – ci scommettiamo – renderà felici molti utenti. Di cosa si tratta? Di una nuova funzione che consente di creare una “black list” di contatti da noi selezionati a cui nascondersi quando si è online. Infatti, sono molte le persone che hanno deciso di non rendere visibile l’orario dell’ultimo accesso su Whatsapp: una decisione volta a tutelare la privacy. Finora, però, vi erano solamente tre scelte: potevamo mostrare il nostro ultimo accesso all’app a tutti, a nessuno o solamente ai nostri contatti. Bene, con la nuova funzione verrà introdotta l’opzione “Tutti i miei contatti eccetto…”, come già accade – ad esempio – con lo stato. Insomma, che la tecnologia si stia adattando ad un società che, complice anche la pandemia e il relativo utilizzo sempre più diffuso degli strumenti tecnologici, richiede più sicurezza e privacy? Sembra proprio di sì.