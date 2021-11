“Il marito è tornato prima del previsto”. Così un amante si è giustificato con i carabinieri intervenuti in suo soccorso dopo che è stato visto correre completamente nudo per le strade di Bolzano. A riportare la notizia è il quotidiano L’Adige, che ricostruisce quanto accaduto: l’uomo era a casa dell’amante quando, a sorpresa, è rientrato il marito. Così lui è stato costretto a darsi alla fuga, senza neanche avere il tempo di rivestirsi. Ha iniziato a correre per le vie, terrorizzato e infreddolito, fino a quando non si è rifugiato in un negozio. Una vera scena da film, culminata appunto con l’arrivo dei carabinieri, che hanno raccolto la sua testimonianza e l’hanno accompagnato in ospedale per accertamenti.