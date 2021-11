Anche Mara Venier ha voluto fare gli auguri di compleanno a Giucas Casella, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip6. Durante la puntata di ieri 15 novembre, la conduttrice ha chiamato in diretta la trasmissione di Canale 5 intonando “Tanti auguri”: “Ti sto pensando tanto in questi giorni, Giucas. Abbiamo fatto tanti compleanni insieme”, ha detto Venier riferendosi alla loro amicizia di lunga data.

Il conduttore Alfonso Signorini le ha chiesto: “Giucas ha mai provato a baciarti?”. E lei ha risposto: “Con me non ci ha mai provato e non so perché, come si dice a Roma lui ‘dove coglie coglie’. Potrei raccontare un sacco di cose, dei suoi viaggi all’estero a Parigi, in qualche sauna. Oppure in Grecia”. Allora Giucas: “Con una presentatrice greca, sì. Mara sa tante cose, ma… si può freezare? Non parlare, fai la brava. Stop”.

Allora il padrone di casa ha invitato ufficialmente Mara Venier come ospite per una sorpresa all’interno della Casa di Cinecittà dove c’è anche un’altra sua cara amica, Katia Ricciarelli: “Mi piacerebbe molto fare una bella sorpresa – ha detto Mara – Un bacio a Katia, ti vedo felice e serena. Se in Rai mi danno il permesso vengo“. “Signor dottor generale, dia il permesso a Mara!”, ha detto Giucas. Allora Mara ha concluso rassicurandolo: “Quando esci dalla Casa facciamo una bella festa di compleanno, questo sì”.