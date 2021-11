“Io non faccio show, parliamo di cose serie”. Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, risponde a Matteo Renzi che lo ha “sfidato”, invitandolo a incontrarsi in un dibattito tv per rispondere alle domande sull’inchiesta ‘Open’ lanciate dal Movimento. Conte, arrivando all’assemblea annuale di Confesercenti, rilancia il tema delle riforme costituzionali, anche se non ci sono i tempi parlamentari necessari per approvarle in questa legislatura: “Affrontiamo il nodo delle riforme Costituzionali altrimenti avremo un governo all’anno se continua e così e il PNRR non lo attueremo”.