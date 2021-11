Non c’è stato nulla da fare per Riccardo Ravalli, il 39enne noto al grande pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne. L’ex cavaliere è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di ieri 10 novembre sulla corsia nord dell’A22, a poca distanza dal casello Reggiolo-Rolo. L’uomo era alla guida del furgone che, al km 284 nord, tra Reggiolo e Pegognaga, si è scontrato contro un mezzo pesante che probabilmente era incolonnato per rallentamenti. Inutili i soccorsi della Croce Rossa e i vigili del fuoco. Il corpo estratto dalle lamiere dell’abitacolo era già senza vita. Illeso il conducente del camion, che è immediatamente intervenuto per prestare soccorso. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Modena Nord.

Riccardo era originario di Catania ma viveva ormai da anni a Pistola. In passato aveva gestito l’Hotel Casa Rossa di Montecatini e poi, nel 2020, aveva provato a trovare l’amore nel talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. L’uomo aveva corteggiato la dama Daniela Di Napoli, ma la scintilla non era scattata. Per questo, aveva deciso di abbandonare il programma poco dopo e tornare alla vita di sempre, lontano dal piccolo schermo. Lei poi ha trovato l’amore con Emiliano De Cesaris, con il quale è convolata a nozze il 25 agosto 2021.