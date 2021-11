“Siamo tutti sotto pressione, io forse di più perché sono in prestito (dall’Atlético Madrid, ndr). Ma quando sei padrone del tuo destino, l’unica cosa che puoi fare è lavorare”, così Alvaro Morata in un’intervista a El Pais. Il giocatore bianconero non è al meglio delle sue condizioni e non ne fa mistero: “Sono stato quasi un mese fuori, per la fretta di tornare non sono stato bene fisicamente. Ho dovuto lavorare molto per la squadra e non avevo la lucidità necessaria per segnare. […] Ovviamente mi piacerebbe giocare meglio e fare più gol, ma, prima dell’infortunio, stavo bene; ho fatto fatica a recuperare“.

L’attaccante della nazionale spagnola è poi tornato su quanto vissuto in estate, quando è diventato bersaglio degli haters, ricevendo minacce di morte: “Se non fosse stato per il mister e i miei compagni, l’avrei vissuta anche peggio“. E ancora ha spiegato: “I fischi? Non fanno mai piacere. Nessuno è perfetto, non siamo macchine e so quello che ci si aspetta da me”. Ma una cosa dev’essere chiara: non c’è spazio per l’odio. “Dobbiamo fare dei passi avanti. Ho visto genitori, che erano assieme ai figli, con le facce arrabbiate ed è quello che trasmettono ai bambini. Ma credo che qualcosa stia cambiando, che la gente si stia rendendo conto che ci sono dei limiti. In campo possono insultarmi, sputarmi, ma non quando sono fuori a passeggiare con mia moglie o i miei figli. Ci sono stati momenti in cui non avevo voglia nemmeno di alzarmi dal letto“. Proprio durante l’Europeo, la moglie Alice Campello – nota influencer seguita su Instagram da 2.7 milioni di follower – era stata duramente attaccata con termini e frasi irripetibili. In quell’occasione, la 26enne si era sfogata dicendo: “Siete degli ignoranti”.