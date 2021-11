Al centro della diretta quotidiana con Peter Gomez non poteva non esserci l’inchiesta sui finanziamenti al senatore Matteo Renzi e le reazioni della politica alla pubblicazione, da parte de Il Fatto Quotidiano, delle relative notizie. Tra quelli che hanno espresso vicinanza a Renzi c’è anche Carlo Calenda, che ha accusato la stampa di tenere comportamenti “del tutto illegali”, invitando i tutti i partiti politici a difendere “lo stato di diritto”. Vedi Anche Calenda in difesa di Renzi: “Non condivido ciò che fa, ma è legale. Barbarico è quello che vediamo ogni giorno sui giornali”

Secondo il direttore Gomez “non è legittimo che un parlamentare non conosca le leggi promulgate dal parlamento italiano, non conosca le sentenze della Cassazione, non sappia cosa ha detto l’Onu in merito alla libertà di stampa. Qui non stiamo parlando di opinioni, stiamo parlando di fatti. Calenda, Carlo, se mi stai guardando, hai detto una cosa non vera! Sei tu che denunci gli scappati di casa, ma non conoscere la legge è una cosa gravissima. Una volta che gli atti sono stati depositati non sono più coperti da segreto!”