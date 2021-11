“Io non condivido il fatto che Renzi prenda consulenze da stati stranieri ecc mentre fa il politico, però è una cosa legale. Quello che sta succedendo sui giornali ogni giorno è del tutto illegale, è una cosa che non è accettabile”. Carlo Calenda via Twitter difende Matteo Renzi riguardo alla vicenda dei bonifici da parte di Paesi stranieri e imprenditori sul suo conto da circa 2,6 milioni sollevata nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano. Secondo il leader di Azione la pubblicazione dei conti del senatore di Italia Viva demolisce “lo stato di diritto” e questo “non è accettabile”. “Lo stato di diretto – incalza – va difeso proprio quando riguarda l’avversario politico. È barbarico quello che stiamo vedendo tutti i giorni sui giornali e dobbiamo combatterlo tutti insieme”.