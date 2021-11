Un agente di polizia al volante di un’auto è stato aggredito con un coltello questa mattina intorno alle 6.30 davanti ad una stazione di polizia di Cannes da un individuo che ha detto di agire “in nome del profeta”: è quanto si apprende da fonti della polizia, secondo le quali il poliziotto si è “salvato grazie al suo giubbotto antiproiettile“. L’aggressore ha aperto lo sportello dell’auto in cui si trovava l’agente ed ha sferrato una coltellata “al livello del torace” dell’uomo. Poi ha cercato di attaccare un’altra persona che si trovava a bordo dell’auto, ma è stato colpito da un secondo poliziotto.

Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato su Twitter che l’agente non è rimasto ferito e che si sta valutando la pista del terrorismo. Secondo alcune fonti citate dal quotidiano Le Figaro quest’ultima è valutata come la più probabile. Sempre secondo Le Figaro il responsabile è un algerino nato nel 1984 e con permesso di soggiorno italiano, identificato come Lakhdar B. Stando a quanto riferito dal ministro dell’Interno “è stato “neutralizzato”. La testata francese scrive inoltre che l’assalitore era entrato legalmente in Francia nel 2016 ed era sconosciuto alle forze dell’ordine.