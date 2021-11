“Il nostro sostegno” al governo nasce per mettere “in protezione il Paese” e attuare “il Pnrr. Obiettivi che non sono ancora stati raggiunti e la stabilità del governo nel perseguire questi obiettivi non può non essere un obiettivo prioritario”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7 parlando dell’ipotesi che il presidente del Consiglio, Draghi, venga eletto Capo dello Stato. Secondo il leader del Movimento 5 stelle, l’attuale premier sia il punto di equilibrio dell’attuale maggioranza, per questo il presidente “non è fungibile” non si può cioè “spostare Draghi e metterne un altro”, perché “non è la stessa cosa”. “La legislatura deve finire – aggiunge Conte parlando con la conduttrice Lilli Gruber – perché l’obiettivo prioritario é la realizzazione del PNRR per il quale ci siamo strenuamente battuti. Che Draghi rimanga a Palazzo Chigi é la via prioritaria”.