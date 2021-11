I Maneskin conquistano anche Las Vegas. La band romana, vestita tutta a stelle e strisce e animata dalla consueta grinta, ha aperto ieri sera lo show dei Rolling Stones nella città dei casinò. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ha conquistato l’enorme platea dei fan degli Stones con mezz’ora di rock puro, in cui hanno presentato un viaggio nei loro pezzi più forti, da ‘Zitti e Buoni’, il pezzo con cui si sono imposti prima a Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest, a ‘I Wanna Be Yoru Slave‘. Grandi applausi dagli spettatori, che hanno anche invocato a più riprese il nome del frontman Damiano.

Una performance spavalda, senza alcun timore reverenziale e acclamata dalle migliaia di spettatori in attesa di Mick Jagger & company. “Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre”, le parole del frontman Damiano. Poi solo musica. Note vibranti che scaldano immediatamente l’atmosfera dell’Allegiant Stadium e sciolgono il pubblico che va in delirio. Anche i più scettici e quelli che i Maneskin non li avevano mai ascoltati.