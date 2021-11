È la più bella di tutte. Eppure non vuole sentirselo dire, o almeno questo viene fuori dall’intervista che Monica Bellucci ha rilasciato per il settimanale F. “Io ho due figlie e, quando torno a casa la sera coi tacchi, mi dicono: senti, mamma, metti la vestaglina. La Tour Eiffel in casa non la vuole nessuno. È bella lì fuori, dov’è. Cioè: tutti abbiamo sete di cose vere”, ha detto a Candida Morvillo rispondendo proprio alla domanda, o meglio alla considerazione, sulla sua bellezza. E l’attrice ha anche risposto a Eros Ramazzotti che al Corriere della Sera aveva raccontato di averci provato e che lei lo avrebbe respinto: “Eros? Io non l’ho letta questa cosa. Mah… Ci dobbiamo sentire al telefono allora…”. E quando Morvillo torna sull’argomento, Bellucci afferma: “Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui“.