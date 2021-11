Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Il capo dello Stato, informa l’ufficio stampa del Colle, si è recato la scorsa settimana all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per la somministrazione del vaccino: è la stessa struttura dove aveva ricevuto le prime due dosi del composto Moderna (la prima il 9 marzo, la seconda il 6 aprile scorso).

Al momento l’Italia sta seguendo il calendario indicato dall’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) per effettuare le terze dosi: prima gli immunocompromessi, poi gli over 80 (categoria in cui è compreso Mattarella) e ospiti delle Rsa, a seguire personale sanitario e over 60 fragili. Solo pochi giorni fa il presidente aveva sottolineato l’ultima volta l’importanza di immunizzarsi contro il Covid, dimostrando “serietà e senso di appartenenza alla comunità”.

Foto d’archivio