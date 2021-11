“Sta benissimo in mezzo ai gufi là?”, chiede Bianca Berlinguer a Mauro Corona. E lui: “No no, ma non sono in vendita, io scolpisco gufi e li regalo ai bambini dai volti tristi”. È il classico botta e risposta ironico tra conduttrice e opinionista (in versione scultore, circondato da gufi di legno) con il quale “Bianchina” introduce lo scrittore. Siamo a CartaBianca, su RaiTre e gli argomenti sono tanti, dal clima (nei giorni cruciali della Cop26), al ddl Zan: “Ha visto che è stato affossato il ddl contro l’omotransfobia?”, chiede Berlinguer. E Corona: “Io ormai ho la corazza, non mi scuoto più per i battimani però un Parlamento dovrebbe comportarsi eticamente. Quindi se una legge non passa non bisogna fare quel mercato lì, anche quelle sono cose da proibire, quella maleducazione triviale e becera. È come gioire se uno cade e si fa male. Io sospenderei questi maleducati. Dopo di che la legge, si sapeva che al centro-destra non andava bene questa legge. Dicono, perché io non me ne intendo, che bastava modificare alcuni punti e non credo comunque che sia stato solo il centro-destra ad affossarla, ci sono anche responsabilità dall’altra parte“.