Dopo le ormai note vicende (che evidentemente diverranno anche giudiziarie) relative alla presunta aggressione nei confronti di Francesco Facchinetti nella notte del 16 ottobre, Conor McGregor è tornato a far parlare di sé. Questa volta il motivo è di tutt’altro genere. Ci riferiamo infatti allo scontro perso lo scorso luglio contro Dustin Poirier a UFC 264. Una sconfitta che il campione irlandese non ha mai digerito completamente, sostenendo che senza l’infortunio (alla tibia) avrebbe senz’altro vinto il combattimento. Per supportare la propria tesi, nella giornata di ieri 2 novembre, McGregor ha pubblicato su Twitter un video dell’incontro che, a suo dire, mostra che l’infortunio alla caviglia sinistra sarebbe in realtà avvenuto prima, contraddicendo dunque la versione ufficiale secondo la quale si sarebbe infortunato solo successivamente dando un calcio a Poirier.

“Un buon angolo – ha scritto come didascalia del video –. Si può vedere che la gamba era rotta prima ancora che mi alzassi. Si è rotta prima ancora della ghigliottina”. E poi ancora: “Questo combattimento stava andando nella mia direzione al 100%. Ma grandi congratulazioni ragazzi hahaha avete ragione. Ratti“. Il suo post sembra aver scatenato l’effetto contrario, tanto che in molti ritengono che questa “nuova angolazione” confermi solo ciò che si era ritenuto in precedenza, cioè che McGregor si sia rotto la gamba sinistra mentre sferrava calci a ripetizione. Infine, con un commento, il lottatore ha concluso: “A presto, mer*accia“.

Good angle. Can see the leg was broke before I even stood up. It was broke before the guillotine even. It’s why I went for it. 4 shots to zero here in this clip to close the fight before the injury. This fight was going my way 100%. But big congrats lads hahaha ye right. Rats. pic.twitter.com/Q7DkcKo4ar

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 2, 2021