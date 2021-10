“Questo è il mio corpo dopo un’intera pandemia e innumerevoli giorni trascorsi a pascolare nei pressi della dispensa. Amo questo corpo, ma voglio sentirmi meglio“. Con queste parole Will Smith aveva annunciato sui social di voler perdere peso. L’attore ha cominciato a seguire una dieta ferrea con varie sessioni in palestra. Questo suo percorso lo vedremo in Best Shape of My Life, il cui trailer è stato pubblicato sul canale Youtube dell’attore venerdì 29 ottobre. Smith afferma che quando ha iniziato il percorso per tornare a stare bene, anche e soprattutto pensando alla salute, non credeva di incontrare ostacoli psicologici: “Quando ho cominciato a girare questo show sapevo che fisicamente sarei stato nella miglior forma della mia vita alla fine, ma mentalmente ero altrove”. L’attore ha scoperto, giorno dopo giorno, cose di se stesso che non conosceva e si è reso conto di aver protetto le parti più intime di sé grazie alla costruzione della figura dell’attore di successo. La motivazione, l’obiettivo ma anche le difficoltà e lo sgomento, la voglia di mollare tutto e poi di nuovo la determinazione. Nel trailer, Smith parla con i suoi figli a proposito di un episodio che è stato “l’unica volta nella vita in cui ho pensato al suicidio“. A cosa si riferisce? Dovremo aspettare l’8 novembre per saperlo. Quello che è certo è che Will ha vinto la sua sfida e il messaggio del documentario è motivazionale e positivo.