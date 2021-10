L’interprete italiana Elisabetta Savigni Ullmann era diventata famosa in tutto il mondo quando, durante l’incontro l’ex presidente Usa Donald Trump e Sergio Mattarella, aveva sottolineato con sguardi increduli le affermazioni del tycoon. Ieri la stessa interprete ha accompagnato il nuovo presidente degli Usa, Joe Biden, durante la visita in Vaticano, in occasione del G20 di Roma. In questa nuova occasione appare sorridente e rilassata. Un cambio di atteggiamento che non è sfuggito agli autori di The ReCount.