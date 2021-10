Chiara Rabbi si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 lo scorso anno, grazie alla partecipazione a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Davide Donadei. È stata lei la ragazza scelta del tronista, con cui la relazione continua a gonfie vele, come documentato quotidianamente dai due sui social. E proprio su Instagram, dov’è seguita da 271.000 follower, ha parlato del proprio stato di salute. Come riportato da Libero, la giovane romana ha esordito così: “Tutto ciò che andrò a dire è un mio punto di vista, non sono un medico”. “La prima mia visita ginecologica l’ho fatta tardissimo e mi trovano l’ovaio micropolicistico se non sbaglio, mi prescrivono la pillola, io avevo paura di ingrassare”, ha confessato la 24enne.

Poi ha aggiunto: “Ultimamente ho scoperto un altro problema. A settembre ho cominciato a gonfiarmi, ecco perché a Uomini e Donne ero veramente gonfia e non riuscivo a capire, perché avevo paura fosse la tiroide. Invece ho scoperto che mi è nata una ciste di sette centimetri nell’ovaio, mi ha provocato tantissimi problemi nel giro di poco tempo”. Infine ha concluso con un appello ai numerosi fan (perlopiù donne giovani) che la seguono: “Non trascuratevi. Ad esempio io ho anche un nodulo al seno, benigno ma non sai sa se si può trasformare. Sottoponetevi sempre ai controlli medici”.