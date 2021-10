Il Senato ha affossato la legge contro l’omotransfobia, approvando la tagliola proposta dal centrodestra, il tutto con un grande assente in Aula, Matteo Renzi, che stava partecipando in contemporanea a un evento in Arabia Saudita: “Se ci avesse tenuto sarebbe stato presente – ha detto il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez – e non sarebbe andato da un dichiarato omofobo, perché mi pare che in Arabia Saudita gli omosessuali finiscano addirittura in carcere. Il punto è che questo signore era da Bin Salman, un tizio che fa uccidere i giornalisti tagliandoli a pezzi, che il massimo che concede alle donne è di guidare accanto a un familiare e che rispetto a omosessuali, lesbiche e trans ha reazioni violentissime. Dei diritti delle persone non gliene frega niente”.