La Corea del Sud ha lanciato per la prima volta il suo primo razzo spaziale sviluppato a livello nazionale, portando in orbita un carico utile di 1,5 tonnellate. Il Korea Space Launch Vehicle-II (KSLV-II), chiamato informalmente “Nuri” e decorato con una bandiera sudcoreana, è partito dal sito di lancio a Goheung. Il razzo “Nuri” a tre stadi è stato sviluppato per un decennio al costo di 2 trilioni di won (1,6 miliardi di dollari). Pesa 200 tonnellate, è lungo 47,2 metri (155 piedi) ed è dotato di un totale di sei motori a combustibile liquido.