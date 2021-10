“I nostri principi sono più chiari che mai. E voglio essere chiaro con voi, non è questo il tempo delle lamentele, dobbiamo essere i primi a credere nella ripartenza del Movimento”. Così Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 stelle. Il leader del Movimento parlando a deputati e senatori ha aggiunto: “Nel territorio abbiamo raccolto cifre che dovrebbero indurci al silenzio, all’autocritica. Invece vedo trasparire manifestazioni di insofferenza, spinte individualistiche. Vedo qualcuno che ancora si balocca, lasciando filtrare alle agenzie qualche distorta informazione illudendosi che questo sia il modo più giusto e forse astuto per fare politica – ha concluso – ma noi siamo il Movimento non abbiamo bisogno di scimmiottare i modi della vecchia politica”.