Durante la puntata di Ti Sento andata in onda su Rai Radio 2 lunedì 18 ottobre, Francesca Neri si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni intime sulla propria vita. Ospite di Pierluigi Diaco per promuovere il libro ‘Come carne viva’ e dopo avere raccontato la storia della malattia con cui combatte da anni, ora Neri ha confessato: “L’attrice? Non so se la farò ancora, vediamo. Ora non ho l’esigenza”.

Poi la moglie di Claudio Amendola ha detto: “Ho tutta una serie di problemi che comunque dovrei affrontare“. Sembra che quel mondo ormai le vada stretto o forse è sempre stato così: “Non l’ho vissuto nella maniera giusta, mi ha ferito. Mi hanno ferito le persone. Perché quando tu sei alla ricerca di conferme, magari un mondo così te le dà però la verità è che quel riconoscimento io non lo cercavo lì ma lo cercavo perché volevo essere riconosciuta da mia madre“. E poi ha concluso: “E poi diventa la tua droga, non puoi farne a meno. Ma come tutte le droghe… sopiscono il dolore, non lo curano”.