“Dobbiamo modificare lo strumento del reddito di cittadinanza, ma partendo dal presupposto che non possiamo diminuire le risorse impegnate su quel fronte, perché credo che i prossimi saranno ancora mesi difficili”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, intervenendo all’assemblea del Forum Terzo Settore. Su questo tema, ha aggiunto il ministro, “c’è anche un pregiudizio culturale, perché si pensa che la povertà sia una colpa“. Il contributo del Forum Terzo Settore “riesce a dare un elemento di terzietà in un dibattito sul reddito di cittadinanza che, altrimenti, diventa un dibattito meramente propagandistico. Il punto di vista di chi opera direttamente sul campo è assolutamente fondamentale, per sottrarsi a una vera e propria contesa che rischia di essere esclusivamente ideologica”, ha detto.