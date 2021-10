Pulp, sfacciato, lugubre, forse scontato. Ecco il video ufficiale di Mammamia, il nuovo singolo dei Maneskin pubblicato alle 20.00 del 19 ottobre. Nella clip, i ragazzi della band romana uccidono il frontman Damiano. Victoria, Ethan e Thomas sono i tre assassini, il tutto in un’atmosfera surreale e a tratti hot. Come i baci saffici tra la bassista e una ragazza.

Prodotto da Prettybird e diretto da Rei Nadal, il video ha raccolto 1.7 milioni di visualizzazioni in 19 ore e c’è da scommettere che arriverà a 2 milioni entro le 24 ore dal suo rilascio. Più di 15.500 invece i commenti che, neanche a dirlo, non sono solo in lingua italiana. Anzi, russo, inglese e spagnolo. Ancora una volta un successo internazionale.