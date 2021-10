Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 18 ottobre, Lulù Selassié ha raccontato ad Alfonso Signorini di essere stata vittima di revenge porn quando aveva soli 15 anni. Dopo le drammatiche parole, si aspettava almeno una pacca sulla spalla da Manuel Bortuzzo, con cui ha avuto un flirt durante le prime settimane nella Casa. Il nuotatore, invece, si è allontanato ed è andato a mangiare con gli altri. Questo gesto ha gettato la Princess nello sconforto più totale: “Me ne voglio andare via“, ha detto lei poco dopo.

A consolarla ci ha pensato Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore ex fidanzato di Belén Rodriguez: “Tutti bene o male usciamo da una storia d’amore, qui dentro è più difficile perché lo vedi. Ma la priorità devi essere tu: sei giovanissima e troverai la persona giusta per te fuori da qua. Rimani, lo devi a te stessa”, ha detto lui. “Purtroppo, a causa di alcuni comportamenti ho perso questa persona e non voglio fare la falsa. Comunque a me manca“, ha infine replicato lei. Cosa deciderà di fare? I fan restano con il fiato sospeso.