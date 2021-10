Mondo della musica in lutto per la morte di Franco Cerri. Il grande chitarrista e docente si è spento a Milano oggi 18 ottobre all’età di 95 anni. A darne l’annuncio è stato il figlio Nicolas con un post su Facebook: “Le sette note e le tre chitarre salutano con tanto affetto Franco Cerri, grande musicista e grande uomo. Fai buon viaggio, babbo”, ha scritto. Franco Cerri ha lavorato al fianco di artisti come Django Reinhardt, Chet Baker, Gerry Mulligan, Billie Holiday, Stéphane Grappelli, Lee Konitz, Dizzy Gillespie, Tullio De Piscopo, Pino Presti, Jean Luc Ponty.

Oltre alla musica, era diventato molto popolare negli anni 60/70 grazie allo spot del bucato Bio Presto “Uomo in ammollo”. Nello sketch, si presentava completamente vestito e immerso in una grande vasca di vetro contenente acqua e dalla quale emergeva solo la sua testa. Tanti i messaggi di cordoglio e dispiacere pubblicati sui social: “RIP”, ha scritto anche Alessandro Gassmann.