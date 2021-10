È morto Angelo Licheri, l’uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. I funerali si terranno intorno alle ore 15 nella parrocchia San Apostolo di Tre Cancelli, sempre a Nettuno.

Licheri, volontario, si era diretto a Vermicino (Frascati) dopo aver letto del caso di Alfredino sui giornali. Si fece calare a testa in giù a una profondità di 60 metri nella notte fra il 12 e il 13 giugno del 1981. Parlò con con lui per 45 minuti e rimase nel pozzo a lungo, ma alla fine non riuscì a salvarlo. Intervistato da Fanpage per i 40 anni dall’episodio, si era espresso così: “Non mi sento un eroe, mi sento una persona che ha fatto di tutto per aiutare un bambino. Leggendo sul giornale di un bambino caduto in un pozzo, il mio unico pensiero è stato quello di andare in suo soccorso”. “Se c’è un eroe di tutta quella brutta storia, una vicenda sovrumana, è Angelo Licheri”, ha detto a LaPresse Tullio Berbanei che con Licheri, fu tra i primi a soccorrere il bimbo di 5 anni. “Sapevo che non stava bene, ma la sua morte è stata inaspettata lo stesso per me.Ho il rimpianto di non aver condiviso più momenti delle nostre vite, non ho coltivato la sua amicizia, nonostante il legame creato tra noi dal destino”.