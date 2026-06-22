Un dato inversamente proporzionale a quello che, invece, riguarda l'inquilino della Casa Bianca. L'apprezzamento dell'elettorato italiano nei suoi confronti è passato dal 42% di circa un anno e mezzo fa, quando tornò nello Studio Ovale, all'11% di oggi

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Lo scontro con Donald Trump richiederà un gran lavoro di riposizionamento internazionale al governo di Giorgia Meloni. Ma intanto paga da un punto di vista dei consensi. Secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Demopolis, i vari botta e risposta tra il presidente americano e la presidente del Consiglio hanno fatto crescere la fiducia degli italiani nella capa di Palazzo Chigi di ben 2 punti percentuali, facendola balzare dal 38% del mese scorso al 40%.

Un dato inversamente proporzionale a quello che, invece, riguarda l’inquilino della Casa Bianca, fino a qualche settimana fa principale e più importante alleato internazionale dell’esecutivo di Roma. Con una flessione senza precedenti, l’apprezzamento dell’elettorato italiano nei suoi confronti è passato dal 42% di circa un anno e mezzo fa, quando tornò nello Studio Ovale, all’11% di oggi.

C’è voluto questo scontro palese, di fronte al pubblico internazionale, per risollevare i numeri della premier che, fino a quel momento, mostravano un calo dei consensi dopo il flop del referendum costituzionale e il peggioramento della situazione economica causata dalla crisi energetica conseguente alla guerra in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz.