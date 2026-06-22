Bambino su una minimoto travolto da una Jeep: morto a 10 anni nell’Avellinese

L'impatto, avvenuto in un tornante della carreggiata, è stato violentissimo e il bambino, che indossava il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza davanti al padre

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Un bambino di dieci anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida della sua moto minicross che si è scontrata con una Jeep sulla provinciale che collega il comune di Moschiano, di cui era originaria la vittima, e quello di Lauro. L’impatto, avvenuto in corrispondenza di un tornante della carreggiata, è stato violentissimo e il bambino, che indossava il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Gli occupanti della Jeep e il padre, che lo precedeva alla guida della sua auto, hanno prestato i primi soccorsi ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 si sono purtroppo rivelati inutili, così come l’intervento dell’eliambulanza giunta sul posto e pronta a trasferire il bambino all’ospedale Moscati di Avellino. I carabinieri di Lauro – insieme ai colleghi della compagnia di Baiano – stanno ricostruendo la dinamica, operazione resa più complessa dallo stato di choc in cui si trovano sia il padre della vittima sia gli occupanti della Jeep. Nell’auto viaggiavano quattro giovani residenti a Caserta, Maddaloni e Casamarciano che operano nel settore della pubblicità. Il conducente è stato sottoposto ai test per alcol e farmaci, ma i risultati non sono ancora stati resi noti.

L’unico elemento certo oggi sembrerebbe la violenza dell’impatto: il bimbo è stato sbalzato per alcuni metri finendo nella cunetta sul margine della strada provinciale. Sul posto è giunto il sindaco di Moschiano, piccolo centro di cui era originario il bimbo morto, Sergio Pacia: “Una tragedia immane, dove non ci sono parole e non possiamo fare altro che stare vicino ai familiari. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino”.