Sono stati 437mila i Green pass scaricati il 17 ottobre, la prima domenica con le nuove regole per l’accesso al lavoro. Si tratta di un balzo in avanti di oltre 150mila in più rispetto alle passate domeniche.

Domenica, oltre 261mila Green pass sono stati scaricati da chi ha fatto i tampone, 174mila dai vaccinati, oltre 1.500 dai guariti. Il dato è disponibile sulla piattaforma del governo dalla quale è possibile scaricare il pass. Dallo stesso sito emerge come quasi 241mila certificati sono stati scaricati da portale con tessera sanitaria o altro documento, 131.667 tramite spid, 77.726 con app Immuni, 50.782 da medici, farmacie e altri operatori. In totale finora sono stati 101.033.192 i permessi verdi scaricati in Italia.