In un solo giorno sono stati emessi 563.186 Green pass, la maggior parte dei quali – 369.415 – in seguito a un tampone. Fra gli altri, 188.924 sono stati emessi per avvenuta vaccinazione e 4.847 per guarigione da Covid. Il dato, relativo al 13 ottobre, è pubblicato sulla piattaforma del governo dalla quale è possibile scaricare il certificato verde e dalla quale emerge che nel complesso gli italiani hanno scaricato poco più di 98 milioni di certificati.

Le tabelle indicano anche quali sono i canali con i quali i cittadini hanno scaricato o visualizzato il pass: la app ‘Io’ è stata la più utilizzata (in totale 871.791 volte), seguita dal sistema Spid e Carta d’identità elettronica (279.735) e dalla tessera sanitaria (267.347).